شيخ الأزهر: يوم عرفات تتنزل فيه الرحمات فاغتنموا فضله

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المسلمين للانتفاع بيوم عرفات.

وقال شيخ الأزهر عبر صفحته على فيس بوك: "يوم عرفات من أفضل أيام الدنيا، فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفات ملائكته، فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين".

وتابع الطيب: "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".