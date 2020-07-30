الحبيب علي الجفري: يوم عرفة الأشد خذيا على الشيطان لما يراه من مغفرة

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن الله يدنو بالسماء الدنيا في نهاية يوم عرفة، ليباهي الملائكة بعباده الذين جاءوه من كل حدب وصوب طلبا لمغفرته ورضوانه، موضحا أنه اليوم الأشد خذيا على الشيطان لما يراه من عظيم المغفرة الإلهية للعباد كافة في يوم عرفة.

وأضاف "الجفري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه من الأفضل عدم التقاط الصور بجوار المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية ونشرها تجنبا لحدوث الرياء وحتى لا يحبط الأجر، وفي حين كانت النية هي حث الناس على الحج فهو أمر لا بأس به، ولكن يجب أن تكون النية خالصة لله، موضحا أن الأرواح تتفاعل مع الجمال كونها تشتاق للجمال الأقدس وهو جمال الله، حيث أن شرط الوقوف بعرفة طلبا للمغفرة هو أن يكون الملبس والمأكل والمال من الحلال.

وأكد الداعية الإسلامي أن تكرار المسلم للحج كل عام وبشكل دائم غير مستحب خاصة في تلك الأونة من اجتياح فيروس كورونا وهو ما أثر بدوره على دخول عدد كبير من المواطنين في كل الدول، حيث إن الحج هو ركن من أركان الدين، والمستطيع لابد أن يحج ولا يقبل منه أعذار، مشير إلى أنه وفي حال تكرار الحج فمن الأولى التبرع بثمن ذلك الحج للفقراء والمساكين حتى يستطيعوا استكمال مسيرتهم في الحياة.