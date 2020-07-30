الدولار يستقر في جميع البنوك ويسجل 16 جنيها

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا سعريا، دون تغيير في عدد كبير من البنوك وفق آخر تحديث له، أمس، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، أبوظبي الأول" بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

كما سجّل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار، في عدد كبير من البنوك منها بنوك "المشرق، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني"، ليباع بـ16.04 جنيه، مقابل 15.94 جنيه للشراء.

وسجل بنك الكويت الوطني، الأقل سعرا للشراء بـ15.90 مقابل 16 جنيها للبيع.