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محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:01 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

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