غدا.. آخر يوم لتسجيل المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن آخر يوم لتسجيل المواطنين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته، سيكون غدا، مشيرة إلى أنه بمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقما سريا لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 - 10 أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة الهجرة أنه على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.