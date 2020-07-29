وزيرة الهجرة: 150 شابًا مصريًا من 20 دولة سيشاركون في برنامج "30 يوم تحدي"

انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة وصحة المصريين، تشارك الجاليات المصرية بالخارج من كافة الأعمار، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، في برنامج "30 يوم تحدي" الذي أعلنت عن تنظيمه وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

في هذا السياق، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ وذلك بهدف تشجيع أبناء المصريين حول العالم على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، في إطار تعزيز سبل التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن عملية التسجيل شهدت مشاركة نحو 150 شابًا من 20 دولة من أبناء المصريين بالخارج من السعودية والكويت وسوريا وعُمان والبحرين والإمارات وجنوب أفريقيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكرواتيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرهم، معربة عن ثقتها في أن عددًا أكبر سيقوم بالمشاركة في هذه الفعاليات.

ومن جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، حرص وزارة الهجرة على استمرار الفعاليات التي تجمع أبناء المصريين بالخارج، في ضوء استمرار آليات التواصل مع "الكيانات المصرية بالخارج"، والتي بدأت بتنظيم المؤتمر الأول لهم في يوليو العام الماضي بمشاركة ممثلي 55 كيانا من 33 دولة حول العالم.

وأوضح فهمي أنه كان من المقرر عقد النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج أغسطس المقبل، ولكن تم تأجيله نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد الخاص بالمؤتمر في حينه.

وأضاف فهمي أن هذا البرنامج يعد حلقة من سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم الوزارة إطلاقها، لتقوية الصلات بين الشباب المصري بالخارج ونظرائهم في الداخل، بالإضافة إلى الحرص على لياقتهم البدنية خلال فترة البقاء بالمنزل في ظل الظروف الحالية.

وأشار السيد مساعد وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تستهدف من المشاركة في هذا البرنامج تشجيع الجاليات المصرية وشبابها على تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية بما يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس.

وفي نفس السياق، قالت وزارة الشباب والرياضة إن المشاركة متاحة عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت أو مكان محدد للمشاركة، حيث سيحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات وسيتم إيصالها إليهم في محل إقامتهم، كما سيُخصص للمصريين في الخارج شهادات سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يضم مجموعة من الألعاب الرياضية تشمل المشي، والجري، والكاياك، والدراجات النارية والهوائية، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، يُنَفذ خلالها المشترك النشاط الرياضي الراغب في ممارسته بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس، ولكل الراغبين في متابعة أخبار ومستجدات البرنامج الرياضي "30 يوم تحدي" يمكنهم الدخول إلى صفحة البرنامج الرسمية على الرابط التالي:https://www.facebook.com/30-day-challenge-108620757583151/?referrer=whatsapp