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تعرف على حكم الإسلام في صوم يوم عرفة لمن لم يصم 8 أيام قبله

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
10:06 ص | الخميس 30 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، سؤالا عن حكم الإسلام في صوم يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله.

وذكرت أمانة الفتوي، في جوابها: لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".

ويشهد حجيج بيت الله الحرام اليوم الوقوف بعرفه في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويعد هذا الركن الرئيسي في الحج وفقا لقول النبي "الحج عرفة".

ويعرف يوم التاسع من ذي الحجة بيوم الحج الأكبر. ويقول الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية: إذا صليت الفجر.. وطلعت عليك الشمس فانطلق إلى عرفة وأنت تلبي وتكبر وترفع بذلك صوتك.

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