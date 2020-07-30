هل يجوز صيام يوم عرفة بنيتين؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تلقت دار الإفتاء سؤالا عن أحكام صيام يوم عرفة، وجاء نص السؤال عبر الموقع الرسمي للدار بقولهم: "هل يجوز صيام يوم عرفة بنيتين، نية صيام يوم عرفة ونية قضاء ما علي من صيام رمضان؟".

وأجابت أمانة الفتوي بقولها: يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام يوم عرفة عند علماء الشافعية، وإن كان إفراد كل منهما بصيام أكمل في الثواب؛ قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 209): [ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب]. أي المطلوب في الأمر النبوي اتباع رمضان بـ6 من شوال أيا كانت نية الصوم، وكذلك الحال في غيرها من صوم النافلة.

ويشهد حجيج بيت الله الحرام اليوم الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويعد هذا الركن الرئيسي في الحج وفقا لقول النبي "الحج عرفة".

ويقول الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية: إذا صليت الفجر.. وطلعت عليك الشمس فانطلق إلى عرفة وأنت تلبي وتكبر وترفع بذلك صوتك.

وأضاف: يكره لك صيام هذا اليوم حيث وقف النبى صلى الله عليه وسلم مفطرا، إذ أرسل إليه بقدح لبن فشربه، ومن السنة أن تنزل في نمرة إلى الزوال إن أمكن.