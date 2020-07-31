المشي والجري والدراجات النارية في مسابقة "تحدي 30 يوم" للمصريين بالخارج

تحرص وزارة الهجرة على تشجيع أبناء المصريين حول العالم على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، في إطار تعزيز سبل التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، ومن أبرز هذه الفعاليات برنامج "30 يوم تحدي".

عملية التسجيل شهدت مشاركة نحو 150 شابًا من 20 دولة من أبناء المصريين بالخارج من السعودية والكويت وسوريا وعُمان والبحرين والإمارات وجنوب أفريقيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكرواتيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرهم.

يعتبر برنامج 30 يوم تحدي من سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم الوزارة إطلاقها، لتقوية الصلات بين الشباب المصري بالخارج ونظرائهم في الداخل.

ويعمل البرنامج على تشجيع الجاليات المصرية وشبابها على تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية بما يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس.

يحصل المشارك في البرنامج الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات وسيتم إيصالها إليهم في محل إقامتهم، كما سيُخصص للمصريين في الخارج شهادات سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.

الألعاب الرياضية تشمل المشي، والجري، والكاياك، والدراجات النارية والهوائية، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، يُنَفذ خلالها المشترك النشاط الرياضي الراغب في ممارسته.