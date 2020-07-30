بث مباشر.. البرلمان التونسي يصوت على سحب الثقة من راشد الغنوشي

تقدم "الوطن" بثا مباشرا لجلسة البرلمان التونسي للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.

كانت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى، قالت إنّ استمرار راشد الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس، مؤكدة أنّ برلمان تونس أصبح حاضنة للإرهاب.

وأوضحت أنّ "الإخوان" يستحقون الميدالية الذهبية في الكذب، وهو مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلا، مستشهدة بالعديد من المواقف.

وأضافت موسى، في مؤتمر صحفي، أنّ البرلمان التونسي أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الإرهابيين.