وزير الخارجية السعودي: موقفنا متطابق إلى حد كبير مع تونس حول ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطابق كبير في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة.

وقال بعد لقاءه بالرئيس التونسي قيس سعيد، في في قصر قرطاج بالعاصمة تونس: "اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أيضاً أمن المنطقة أجمع وأن ذلك يتحقق بالأساس بتظافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك"، وفق ما ذكرته الخارجية عبر حسابها على "تويتر".

وأضاف: "وجدت تطابقا كبيرا بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي ليس أقلها بما يتعلق في الوضع بليبيا"، وفقا لـ"العربية".

وأعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية السعودية بحثا الأوضاع الدولية والإقليمية ومنها بالخصوص الوضع في ليبيا.

وجدد قيس سعيد حرص تونس على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

كما أعرب عن استعداد بلاده المتواصل للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون وتضع حدا للأزمة.

وقال إن الأزمة أثرت سلبا على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.