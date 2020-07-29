أحمد المسلماني: الإخوان في تونس يتساقطون والشعب لم يجد فيهم ما حلم به

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن "المادة المظلمة" هو مصطلح يخص علم الفيزياء لفرضية بأن 4/5 من أي شئ هي مادة مظلمة والخمس المتبقي هو الجزء الظاهر، ولا تتفاعل مع الضوء ولا يمكن رؤيتها.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك الافتراض من فترة الثلاثينات وحتى الآن يقروه، وأطلقوا الاسم على كل ما لا يستطيع أحد رؤيته في أي مجتمع: "80% من أي شئ هو مادة مظلمة لا أحد يعرفها نهائيا"، موضحا أن هناك الكثير من الجماعات التي تسعى إلى إظلام منطقة الشرق الأوسط، وحاليا بات هناك خوارج يعملون على منع التطوير في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الكاتب الصحفي أنه بالنسبة للشأن التونسي، فإن الحراك السياسي في تونس وحملة سحب الثقة من الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية جاء بعدما لم يجد التونسيون ما كانوا يأملوه في نظام الإخوان الحالي، خلال التجربة التونسية بعد الثورة، حيث تعيش تونس حاليا حالة من الإفلاس الرسمي، وهي تقريبا حاليا بلا اقتصاد حتى من قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الداخلي في تونس عنوانه الأكبر هو "الإفلاس".

وتابع: "حركة الإخوان في تونس دائما ما تعتمد على الكلام دون الفعل، والنخبة السياسية التونسية لم تعد صاحبة قرار، ولكن من يملك القرار في تونس هي حركة الإخوان، موضحا أن إنهاء حركة النهضة أمر صعب حيث تحظى الحركة الإخوانية بدعم أوروبي وأمريكي وتركي وقطري، رغم تسببها في الانهيار الأخلاقي في الأساس، وتحدثوا عن الحرية بلا اقتصاد، مؤكدا أنهم في حال لم يكونوا أحد أجزاء إدارة البلاد فلن يساعدوا في نهضة البلاد".