خبيرة تغذية: مرضى الكوليسترول ممنوعون من تناول الكبدة

قالت الدكتورة ليندا جاد خبيرة التغذية، إنّ تناول كبد وكلاوي الأضاحي بعد ذبحها بساعة، لا يسبب أي مشكلات صحية.

وأوضحت جاد، خلال حوارها مع الإعلامية جومانة ماهر، لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة "on"، عبر خاصية "سكايب": "بالنسبة للحوم النيئة، فطالما كانت سليمة أي لا تحتوي على طفيليات أو ديدان فلا مشكلة صحية من تناولها".

وأضافت، أنّ الكبدة غنية بالحديد، لكنها تحتوي في ذات الوقت على كميات كبيرة من الكوليسترول، ومن ثم لا يجب على مرضى الكوليسترول تناولها.

وعن وضع فيروس كورونا، قالت جاد، إنّ المشكلة لا تكمن في الذبح لكنها في التجمعات، ومن ثم يجب تجنب التجمعات والحرص على غسل اليدين بالمياه والصابون وارتداء الكمامات، والوقوف في طابور متباعد أمام الذبائح وليس التجمع.