محافظ أسيوط يلتقي أسقف الكنيسة الأرثوذوكسية للتهنئة بالعيد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبحث جهود تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة.

وأعرب محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن سعادته بزيارة الأنبا يوأنس وتقديم التهاني، مشيرا الى أن المناسبات والأعياد الدينية في مصر تؤكد روح المحبة والمودة والتسامح التي تؤلف بين قلوب المصريين جميعا.

واستعرض محافظ أسيوط سبل دعم واستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وبخاصة دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية .