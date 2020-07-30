محافظ أسيوط لـ رئيس الوزراء: مستعدون لعيد الأضحى وتوفير السلع التموينية

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء – خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع المحافظين - عبر الفيديو كونفرانس، على انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفر السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بكميات تكفى الاحتياجات، فضلا عن التأكيد على غلق الحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى والتشديد على استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وجاهزية مستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات وتوفر الأطقم الطبية بالمستشفيات.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاختناقات المرورية، لافتا إلى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى للمتابعة المستمرة للمجازر وذبح الأضاحى تحت إشراف بيطرى ورقابة مستمرة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع لافتا إلى جهود المحافظة فى التشديد فى الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والاسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وفتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ جهود المحافظة فى حملات التطهير المستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتشمل المنشأت الحكومية وغير الحكومية والعامة وكافة المرافق، فضلا عن استمرار حملات إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بصفة يومية وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية والاستمرار فى ملف التصالح فى مخالفات البناء واستقبال طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة على المخالفة .