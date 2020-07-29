محافظ أسيوط يتفقد المجزر الآلي بالقوصية وأكبر مشروع داجني بالإقليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المجزر الآلي بقرية مير والذي جرى إنشاؤه بتكلفة 24 مليون جنيه.

كما تفقد أكبر مشروع داجني متكامل بالمحافظة جرى تنفيذه بمركز القوصية، لإنتاج 17 مليون "كتكوت" و150 مليون بيضة سنوياً في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع الاستثمار وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وسد احتياجات المواطنين من اللحوم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وهواري عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط للاستثمار والتنمية، ومحمد عبد الحميد نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بقرية مير وطه عبد السلام، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بقرية مير بتفقد المجزر الآلي بقرية مير والذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، ويتكون من عدة أقسام تبدأ من معدات الذبح والتقطيع وحتى مرحلة الحفظ. ويحتوي المجزر على ثلاجات سعة 150 طن لحفظ اللحوم بمختلف أنواعها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المرحلة الأولى والثانية من مشروع الثروة الداجنة "بيض المائدة" التابع لشركة أسيوط للاستثمار والتنمية بمركز القوصية، والذي ينتج 150 مليون بيضة سنوياً توزع على مستوى الجمهورية والذي يشمل محطات لإنتاج الأمهات ومزارع تسمين ومعمل تفريخ لتلبية احتياجات المحافظة من الإنتاج الداجني، والفائض يوزع على محافظات الصعيد.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه خطوط التفريخ وعددها 14 خط إنتاج، وتتضمن أحدث المعدات وأنظمة الأمان الحيوي العالمية وصولًا إلى المنتج النهائي.

وأشاد بمعدلات الأداء الممتازة في مزارع التسمين، حيث تنتج الشركة نحو 17 مليون كتكوت سنويًا توزع على مستوى الجمهورية .

من جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن بكري، مدير مديرية الطب البيطري، أن مشروع الإنتاج الداجني بقرية مير جرى تنفيذه على 4 مراحل ويضم 3 مشروعات الأول هو "أمهات التسمين" وينتج نحو 21 مليون بيضة مخصبة سنويًا.

وأضاف أن 16 عنبر أمهات تنتج بيض التفريخ للمعمل، لافتا إلى أنه جار أعمال التوسعة بداخلها.

وأكمل: "المشروع الثاني معمل التفريخ والمقام على أحدث طراز عالمي على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويشمل 14 خط إنتاج بطاقة إنتاجية 28 مليون بيضة تفريخ، وينتج حاليا 17 مليون كتكوت سنويا".

وتابع: "جار أعمال التوسع في الأمهات لتكملة طاقة المعمل كاملة والمشروع الثالث هو مشروع إنتاج بيض المائدة الذي يتكون من 18 عنبرا، لإنتاج 150 مليون بيضة سنويًا ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 300 من العمالة الدائمة و150 عمالة غير منتظمة".