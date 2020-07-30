التموين تتابع الأسواق لحظيا للتأكد من توافر السلع للمواطنين

ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتي جرى تشكيلها لمتابعة أعمال المنشآت التموينية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود، للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريرا لحظيا بالموقف التمويني والرقابي في محافظات الجمهورية.

وجرى تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات كافة، لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر والمخابز والمنافذ التموينية، للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة، بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

وأكد المصيلحى توافر السلع الأساسية والتموينية لدى المحلات التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافر الدقيق اللازم للمخابز على مستوى الجمهورية لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين، وقيام مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسليم الحصص والمقررات التموينية للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين اعتبارا من اول الشهر، وكذلك قيام المنافذ بصرف صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين.

وشدد المصيلحي على توافر اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بالشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل هذه المجمعات يوم الوقفة وأول يوم العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، المسلى، الدواجن، الأسماك، الفول" وغيرها من السلع الأساسية، وكذلك استمرار البيع بفروع جملة رئيسي بكل محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير السلع بالمحافظة.