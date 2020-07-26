أسعار السلع والمنتجات بموقع ميغلاش عليك "تكييفات وغسالات وموبايلات"

انطلق اليوم الأحد الموقع الخاص بمبادرة تشجيع وتحفيز المنتج المحلي، تحت اسم "ميغلاش عليك" لمدة 3 أشهر، ويستفيد منها 22 مليون بطاقة تموينية بتخفيضات أكثر من 20% ترعاها وزارة المالية.

وترصد "الوطن" أسعار المنتجات والسلع المعروضة على الموقع أمام المستهلكين قبل وبعد نسبة الخصم التي حددها التجار على السلع وذلك على النحو التالي:

أسعار الأجهزة الكهربائية

أولًا: الثلاجات والديب فريزر

- ثلاجة إلكتروستار ستار 560 لتر نوفروست إليجانزا: 6390 جنيهًا بدلًا من 7100 جنيه.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 6 درج نوفروست فلات ديجيتال: 5544 جنيهًا بدلًا من 6300 جنيه.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 5 درج نوفروست برستيج: 4780 جنيهًا بدلًا من 5495 جنيهًا.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 4 درج نوفروست برستيج: 4483 جنيهًا بدلًا من 5095 جنيهًا.

- ثلاجة إلكتروستار 330 لتر نوفروست نيو: 4153 جنيهًا بدلًا من 4720 جنيهًا.

- محلي ثلاجة 500 لتر نوفروست مستوردة: 7417 جنيهًا بدلًا من 9800 جنيه.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 7 درج نوفروست فلات ديجيتال: 6138 جنيهًا بدلًا من 6975 جنيهًا.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 7 درج نوفروست فلات /برستيج: 5874 جنيهًا بدلًا من 6675 جنيهًا.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 5 درج نوفروست فلات ديجيتال: 5099 جنيهًا بدلًا من 5795 جنيهًا.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 6 درج نوفروست: 5279 جنيهًا بدلًا من 5999 جنيهًا.

- ديب فريزر إلكتروستار رأسي 7 درج نوفروست برستيج ديجيتال: 5962 جنيهًا بدلًا من 6775 جنيهًا.

- ثلاجة إلكتروستار 338 لتر نوفروست نيو: 4510 جنيهات بدلًا من 5175 جنيهًا.

- ثلاجة إلكتروستار 339 لتر نوفروست برستيج: 4906 جنيهات بدلًا من 5575 جنيهًا.

- ثلاجة إلكتروستار ستار 430 لترا نوفروست فلات ديجيتال: 5500 جنيه بدلًا من 6250 جنيهًا.

- ثلاجة إلكتروستار ستار 430 لترا نوفروست اليجانزا: 5275 جنيهًا بدلًا من 5995 جنيهًا.

- ثلاجة 320 لترا نوفروست (أبيض): 5191 جنيهًا بدلًا من 6180 جنيهًا.

- ثلاجة 320 لترا نوفروست (فضي): 5367 جنيهًا بدلًا من 6390 جنيهًا.

- ديب فريزر (7) درج (فضي): 7335 جنيهًا بدلًا من 8150 جنيهًا.

- ثلاجة 410 لترات نوفروست (فضي): 7623 جنيهًا بدلًا من 8470 جنيهًا.

- ثلاجة 410 لترات نوفروست (أبيض): 7398 جنيهًا بدلًا من 8220 جنيهًا.

- ثلاجة 518 لترا sbs: بسعر 16 ألفا و335 جنيهًا بدلًا من 18 ألفا و150 جنيهًا.

- ثلاجة 536 لترا fd: بسعر 20 ألفا و691 جنيهًا بدلًا من 22 ألفا و990 جنيه.

ثانيًا: التكييفات

تكييف 1.5 حصان موفر للطاقة بلازما: 8640 جنيهًا بدلًا من 9600 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان بارد/ ساخن: 6750 جنيهًا بدلًا من 7500 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان بارد بلازما: 6390 جنيهًا بدلًا من 7100 جنيه.

- تكييف 2.25 حصان بارد بلازما: 8325 جنيهًا بدلًا من 9250 جنيهًا.

- تكييف 2.25 حصان بارد / ساخن بلازما: 8775 جنيهًا بدلًا من 9750 جنيهًا.

- تكييف 3 حصان بارد بلازما: 10 آلاف و755 جنيهًا بدلًا من 11 ألف و950 جنيهًا.

- تكييف 3 حصان بارد / ساخن بلازما: 11 ألف و160 جنيهًا بدلًا من 12 ألف و400 جنيه.

ثالثًا: أسعار الشاشات

- شاشة 55 بوصة عادية: 7155 جنيهًا بدلًا من 7950 جنيهًا.

- شاشة 55 بوصة سمارت: 8055 جنيهًا بدلًا من 8950 جنيهًا.

- شاشة 49 بوصة سمارت: 6255 جنيهًا بدلًا من 6950 جنيهًا.

- شاشة 43 بوصة عادية: 4500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

- شاشة 43 بوصة سمارت: 5355 جنيهًا بدلًا من 5950 جنيهًا.

- شاشة 32 بوصة سمارت: 3105 جنيهات بدلًا من 3450 جنيهًا.

- شاشة 32 بوصة عادية: 2475 جنيهًا بدلًا من 2750 جنيهًا.

رابعًا: أسعار الغسالات

- غسالة ملابس 7 كيلو جرام تحميل أمامي: 5445 جنيهًا بدلًا من 6050 جنيهًا.

خامسًا: أسعار السخانات

- سوبر ستار - سخان مياه كهربائي 80 لترا: 1047 جنيهًا بدلًا من 1232 جنيهًا.

- سوبر ستار - سخان مياه كهربائي 50 لترا: 901 جنيه بدلًا من 1061 جنيهًا.

- سوبر ستار - سخان مياه كهربائي 30 لترا: 761 جنيهًا بدلًا من 896 جنيهًا.

- دريم - سخان مياه كهربائي رأسي 80 لترا: 1047 جنيهًا بدلًا من 1232 جنيهًا.

- دريم - سخان مياه كهربائي رأسي 50 لترا: 897 جنيهًا بدلًا من 1056 جنيهًا.

- دريم - سخان مياه كهربائي رأسي 30 لترا: 757 جنيهًا بدلًا من 891 جنيهًا.

سادسًا: أسعار المراوح

- مروحة صندوقية بالحامل والريموت (ذهبية): 612 جنيهًا بدلًا من 680 جنيهًا.

- مروحة صندوقية بالحامل دون ريموت (تورنيدو): 556 جنيهًا بدلًا من 618 جنيهًا.

- مروحة سقف: 395 جنيهًا بدلًا من 439 جنيهًا.

- مروحة صندوقيه مكتب دون ريموت (تورنيدو): 453 جنيهًا بدلًا من 504 جنيهات.

- مروحة صندوقية مكتب بالريموت (ذهبية): 508 جنيهات بدلًا من 565 جنيهًا.

أسعار الأجهزة الإلكترونية

- موبايل سينيور: 371 جنيهًا بدلًا من 413 جنيهًا.

- موبايل إنفينتي: 1359 جنيهًا بدلًا من 1550 جنيهًا.

- موبايل ميجا 2 ماكس: 1349 جنيهًا بدلًا من 1499 جنيهًا.

- تابلت إكسبريس 3 ماكس: 1102 جنيه بدلًا من 1225 جنيهًا.

- موبايل ستورم: 360 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه.

- موبايل اكسترا2: 198 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا.

- موبايل مور3: 535 جنيهًا بدلًا من 595 جنيهًا.

- توباز: 940 جنيهًا بدلًا من 1045 جنيهًا.

- موبايل ميجا 2: 1039 جنيهًا بدلًا من 1155 جنيهًا.

أسعار الأثاث

- ترابيزة مقاس 120*60: بسعر 5200 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.

- كنبه فوتيه: 16 ألف جنيه.

- كرسي فوتيه: 7600 جنيه بدلًا من 9500 جنيه.

- غرفة نوم إسلامي: 36,800 جنيه بدلًا من 36,800 جنيه.

- جزامة أو دولاب: 5248 جنيهًا بدلًا من 6560 جنيهًا.

أسعار أدوات المطبخ والمائدة

- طقم لبّانة 3 قطع: 189 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا.

- طقم حلة تشيكي 3 قطع بيد استانلس: 355 جنيهًا بدلًا من 395 جنيهًا.

- طقم صواني مربع 3 قطع: 166جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا.

- طقم حلة شاورما 12 قطعة بمكبة استانلس: 1233 جنيهًا بدلًا من 1370 جنيهًا.

- طقم حلة ثلاجة 4 قطع بمكبة استانلس: 220 جنيهًا بدلًا من 245 جنيهًا.

- طقم صواني بيتزا 5 قطع: 234 جنيهًا بدلًا من 260 جنيهًا.

- طقم حلل طبخ 5 قطع مرتفعة: 1477 جنيهًا بدلًا من 1641 جنيهًا.

- طقم صواني شعبي 3 قطع: 130 جنيهًا بدلًا من 145 جنيهًا.

- طقم صواني مستطيل 3 قطع: 166 جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا.

أسعار الكهرباء والإضاءة

- لمبة 18 وات 120 سم بلاستيك LED: بسعر 44 جنيهًا بدلًا من 51 جنيهًا.

- لمبة 12 وات LED: بسعر 31 جنيهًا بدلًا من 36 جنيهًا.

- لمبة 9 وات 60 سم بلاستيك LED: بسعر 39 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

- لمبة 9 وات 60 سم ألومنيوم LED: بسعر 43 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

- لمبة 6 وات LED CANDLE: بسعر 26 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.