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ضبط 200 كيلو كبدة مستوردة تباع على كونها "بلدي" في بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
01:08 م | الخميس 30 يوليو 2020
تموين بورسعيد

تموين بورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لرجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من ضبط 200 كيلو كبدة مستوردة تباع على إنها بلدي في إحدى محلات الجزارة بحي المناخ.

كانت حملة تموينية تحت إشراف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، لضبط ومراقبة الأسواق ومحال الجزارة قبيل ساعات من عيد الأضحى المبارك ولملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت من ضبط 200 كيلو جرام من الكبدة المستوردة داخل إحدى محال الجزارة بحي المناخ، كان يبيعها للمواطنين بنفس سعر الكبدة البلدي بغرض الغش والتربح.

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