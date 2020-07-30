الزراعة تدرس تطوير الغابات الشجرية بالوادي الجديد وتحسين إدارتها

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة، من الغابات الشجرية والمشاتل التابعة لها بمحافظة الوادي الجديد، وتحديد أنسب الطرق لإدارتها بأسلوب يحقق أعلى عائد اقتصادي، بالتعاون مع المحافظة.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن الزيارة التي قام بها على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة للمحافظة، لتفقد الغابات والمشاتل للوقوف على حالتها وبحث أنسب الطرق لإدارتها بأسلوب متطور.

ووفقا للتقرير قطع الوفد مسيرة تزيد على 900 كم نحو صحراء مصر الجنوبية بالوادي الجديد، تفقد خلالها مراكز ومدن المحافظة، والتي تزيد مساحتها 440 ألف كم، في سبيل بحث سبل تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد في تقريره، أنّه في مستهل الزيارة، جرى عقد لقاء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي رحب بممثلي الوزارة وأشاد بالعلاقات الجيدة التي تربط بين المحافظة الوزارة، والتعاون الدائم في تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ولفت إلى التأكيد خلال اللقاء، الذي حضرته حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، على تكليف وزير الزراعة بالتعاون التام مع المحافظة والتعرف على متطلبات المرحلة القادمة ودراسة التعاون ولا سيما في مجال الغابات الشجرية والمشاتل والمزارع التابعة للإدارة المركزية للتشجير والبيئة، مشيرا إلى مناقشة الموقف الحالي لهذه الأصول وحالتها.

وأكد زيارة عدد من مزارع النخيل ببئر الخارجة، بحضور مجموعة من المستثمرين الزراعيين والمصدرين للتعرف على كميات ونوعية التمور القابلة للتصدير خلال الفترة القادمة، والتوجه لمجمع التمور بالمحافظة، والذي تم رفع كفاءته وتطويره بمنحة من جائزه خليفه الدولية بمنحة قدرها 13 مليون جنيه، في إطار اهتمام جائزة خليفه الدولية للتمور لتحسين جوده تمور المحافظة وزيادة جودة الصادرات لتحسين دخل مزارعى ومصنعى التمور للمحافظة،