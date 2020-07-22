قيادات "مياه الأقصر" يتفقدون الغابات الشجرية ومحطات المعالجة

تابع المهندس محمد فوزي، مدير عام إدارة الصرف الصحي، والعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع التخطيط، نائب رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، أنظمة العمل لمحطات رفع المياه الداخلة، ومحطات رفع المياه المعالجة، وأحواض برك الأكسدة ومحطة الرى وحوض الموازنة والغابات الشجرية بمحافظة الأقصر.

وفي ذات السياق وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بسرعة إنهاء الأعمال الهندسية والفنية الأخيرة استعدادا لبدء التشغيل التجريبي بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمدينة الأقصر.

وأجرى كمال عدد من الجولات والمتابعات المكثفة للأعمال النهائية للمشروع، حيث كان برفقته المهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع جنوب الصعيد، واللواء مهندس أشرف الفاو رئيس قطاع الدعم الفني، والمحاسب أحمد طايع رئيس القطاع المالي، والمحاسب عصام عويس، مدير الشؤون المالية للإطلاع على التفاصيل النهائية للمشروع.