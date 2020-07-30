خطيب يوم عرفة.. من هو الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؟

بعد أن قصرت السعودية الحج على المقيمين بها هذا العام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتابع الملايين من المسلمين بالعالم شعائر يوم عرفة عن كثب لفضله البالغ ومكانته الكبيرة بينهم.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكليف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام.

وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج لهذا العام خدمة جديدة، وهي عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بـ10 لغات، وتبث ترجمة الخطبة عرفة عن طريق عدد من التطبيقات الإلكترونية بواسطة الأجهزة الذكية، بينها البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عم خطيب يوم عرفة، وفقا لصحيفتي "عكاظ" و"سبق" السعودية، وهي كالتالي:

- ولد في 6 ديسمبر 1930، بمحافظة شقراء السعودية.

- حصل على بكالوريوس من "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

- حاز على درجة الماجستير من "معهد القضاء العالي".

- عضو في هيئة كبار العلماء منذ عام 1971، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

- مستشار بالديوان الملكي.

- كان مسبقا عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس محاكم مكة المكرمة، ونائب عام للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

- سبق وتولى منصب قاض في محكمة التمييز بمكة المكرمة.

- شارك في التعليم الجامعي، وأشرف على رسائل الدكتوراه.

- له العديد من البحوث العلمية بالمجال الاقتصادي الإسلامي.

- لديه عدة مؤلفات، منها: "الورق النقدي: تاريخه، حقيقته، قيمته، حكمه"، و"نافذة على المجتمع"، و"بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي"، و"العقد الفريد في نسب الحراقيص من بني زيد".