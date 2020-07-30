الوحدات المحلية بالمنيا تتلقى طلبات التصالح في إجازات العيد

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز المنيا استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

استقبل المركز التكنولوجي بمجلس مدينة ملوي، اليوم، المواطنين المتقدمين لطلب جدية التصالح في مخالفات البناء.

أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن المركز التكنولوجي يعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتسهيلاً على المواطنين جرى تنظيم العمل داخله لتلقي طلبات جدية التصالح.

وفي مطاي تابع خالد عبدالرؤوف، رئيس المركز، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واطمأن على سير العمل وإجراءات استقبال الطلبات.

وناشد رئيس المركز المواطنين ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة، وفقاً للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوماً اعتباراً من 15 يوليو الجاري.