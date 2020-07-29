مراجعة تراخيص البناء بمنطقة شلبي في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:54 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، أعمال لجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، والمهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الهندسي.
أجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية على عدد من العقارات بحي غرب، تقسيم شلبي صاروفيم، وذلك لـ 5 أبراج تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المباني على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.
وقال نائب المحافظ، إن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.
وعقد نائب المحافظ، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، ورؤساء الأحياء، بمركز ومدينة المنيا، لمناقشة عدد من الملفات، جاء من أهمها رفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.