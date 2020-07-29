مراجعة تراخيص البناء بمنطقة شلبي في المنيا

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، أعمال لجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، والمهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الهندسي.

أجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية على عدد من العقارات بحي غرب، تقسيم شلبي صاروفيم، وذلك لـ 5 أبراج تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المباني على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.

وقال نائب المحافظ، إن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

وعقد نائب المحافظ، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، ورؤساء الأحياء، بمركز ومدينة المنيا، لمناقشة عدد من الملفات، جاء من أهمها رفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.