إعادة إعمار 25 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً بديرمواس في المنيا

افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائباً عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال إعادة إعمار ورفع كفاءة 25 منزلاً بقرية زعبرة، بمركز ديرمواس، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتنفذها وزارتا التخطيط والتضامن الاجتماعي، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً بإجمالي مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، ومحمد سليم، نائب مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.

أكد نائب المحافظ حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي من أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيداً بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

من جانبه، أوضح محمد سليم أن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزلاً، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، مبيناً أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجاً بالقرية.

من ناحية أخرى، تابع نائب المحافظ استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز ديرمواس، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية، بناء على تكليف وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.