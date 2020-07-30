ضبط مخزن أدوية غير مرخص في المنيا

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، مخزن أدوية غير مصرح تداولها من وزارة الصحة. كما شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والتفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير 65 مخالفة متنوعة.