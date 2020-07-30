ضبط مخزن أدوية غير مرخص في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:24 م | الخميس 30 يوليو 2020
ضبطت مديرية التموين بالمنيا، مخزن أدوية غير مصرح تداولها من وزارة الصحة. كما شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري، والتفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير 65 مخالفة متنوعة.