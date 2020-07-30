شاب يتلقى 180 غرزة بسبب "شتائم بالكلاكس" في الدقهلية

أصيب شاب بـ180غرزة جراحية في محافظة الدقهلية، اليوم، على يد سائق "توك توك" وشقيقه تعدا على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، انتقاما منه لتبادل الشتائم معهم باستخدام "كلاكس التوك توك".

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد طارق الشحات مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول محمد جميل السيد حسن، 29 سنة، سائق توك توك، من قرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز، به إصابات متفرقة وخطيرة وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

انتقل رجال مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال المصاب اتهم كل من "نبيل ا. ح."، 29 سنة، سائق توك توك، وشقيقه إبراهيم 32 سنة، نجار، وعدد من زملائهم بالترصد له والاعتداء عليه.

وأكد المجني عليه، أنه أثناء عمله على "التوك توك" أطلق المتهم الأول أصوات كلاكس "شتيمة" له، فرد عليه بمثلها، وبعدها تلقى اتصالا منه يتوعده بالانتقام، ولتهدئة الموقف اتصل بأقاربه وجرى الصلح بينهما.

وأوضح المصاب، أن عقب ذلك وبعد انتهاء العمل، وأثناء سيره في الشارع فوجئ بشخص يضربه من الخلف بـ" شومة" فسقط على الأرض، وانقض عليه مجموعة من الأشخاص بالضرب بالأسلحة البيضاء، حتى فقد الوعي وأفاق وهو في مستشفى منية النصر.

وذكر أن أطباء مستشفى المنصورة الدولي، عالجوا الجروح التي وصلت إلى 180 غرزة جراحية، بعضها كان خطيرا.

وتمكنت مباحث منية النصر، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.