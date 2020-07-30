أخبار البنوك.. طريقة حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة لقروض بنك مصر

يقدم بنك مصر قروضا مختلفة لعملائه، تختلف بين قرض شخصي أو السيارة، أو التمويل العقاري، أو السلع المعمرة، أو التعليم، وغيرها، ويمكن حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة الخاصة بالقرض، عبر الموقع الرسمي للبنك، وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، تقدم "الوطن" طريقة حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة لقروض بنك مصر، كالتالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر من هنــــــــــا.

2) الضغط على خانة "احسب قرضك".

3) اختيار نوع القرض سواء كان سيارة، شخصي، تعليم، تمويل عقاري، السلع المعمرة.

4) اختيار برنامج القرض وفقا لنوع القرض.

5) تحديد قيمة القرض، ومدة القرض بالشهور.

6) الضغط على احسب ويظهر قيمة القسط الشهري ومعدل الفائدة.