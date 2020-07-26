أخبار البنوك.. 4 بنوك تقدم قروض للسفر والرحلات تصل لـ350 ألف جنيه

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثير من المواطنين لقضاء إجازاتهم بطريقة غير تقليدية سواء داخل مصر أو خارجها للاستمتاع بالإجازة، وتقدم العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عددًا من الخدمات والقروض التي تساعدك على قضاء عطلة مميزة بأي من الدول حول العالم.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، شروط وتفاصيل الحصول على تمويل قرض السفر والرحلات السياحية في 4 بنوك مثل بنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة على النحو التالي:

بنك مصر

يمنح البنك قرض الرحلات السياحية للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

- الموظفون بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش.

- أصحاب الأوعية الادخارية.

الشروط العامة للقرض:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 سنة.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء -مياه –تليفون).

- عرض معتمد من الشركة/ الشركات.

المستندات المطلوبة بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب في حالة تعهد جهة العمل.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

- يجرى منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

البنك التجاري الدولي CIB

يمكن الحصول على القرض من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، وملء طلب الحصول على القرض من خلال إدخال الاسم والرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني وقيمة الدخل الشهري والقرض المطلوب وجهة العمل والمسمى الوظيفي.

خصائص القرض:

يمكن الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، بالتعاون مع شركات مختلفة، ويقدم البنك خصم 50% على المصاريف الإدارية على رحلات رأس السنة.

ويقدم البنك سعر عائد تنافسي 17.5%، ووثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل، وطرق ميسرة للسداد من خلال أكثر من 205 أفرع و520 ماكينة إيداع نقدي.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.

- مستند لإثبات الدخل.

بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان تمويل مصروفات القيام برحلات السياحة الدينية والترفيهية، ويجرى التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- إيصال مرافق (حديث).

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- بيان مفردات الراتب (معتمد).

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة:

- سجل تجاري حديث.

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي آخر 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

- مستند تحقيق شخصية رسمي (بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب).

بنك البركة

يستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل.

- الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر.

- أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية.

- أصحاب المهن والأعمال الحرة.

- أصحاب عقارات أو أوعية ادخارية.

- المصريين العاملين بالخارج.

تفاصيل الحصول على القرض:

- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج، فالحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد 20% مقدم من قيمة التمويل.

- مدة السداد 36 شهرًا.

- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- يصدر البنك شيك مصرفي لصالح شركة السياحة المنظمة للرحلة السياحية.

- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.

- يدفع البنك جائزة حال السداد المبكر.