أخبار البنوك.. 3 بنوك تقدم قرض الطاقة الشمسية بتمويل يصل لمليوني جنيه

تتجه العديد من الهيئات والمؤسسات في مصر سواء الحكومية أو المؤسسات الكبيرة أو الشركات الصغيرة، للاستثمار في مصادر توليد الطاقة النظيفة بأسعار معقولة مؤخرا، واستخدام ألواح الطاقة الشمسية، ما يساهم في توفير فاتورة الكهرباء على المدى البعيد.

وتتنافس العديد من البنوك في تقديم عدد من التسهيلات للعملاء، مثل القروض الشخصية وقروض شراء العقارات والسيارات وقروض الطاقة الشمسية، لذا تستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، تفاصيل قرض الطاقة الشمسية في بعض البنوك مثل بنك QNB وبنك CIB على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي

يتيح بنك CIB الحصول على الطاقة الشمسية في منزلك بحلول تمويلية مناسبة، إذ يمكنك الاقتراض حتى 350 ألف جنيه مصري بضمان راتبك، أو علاقتك المصرفية مع البنك التجاري الدولي، أو بضمان وظيفتك.

- قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى 35% من صافي الدخل، ويمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 60 عامًا وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و65 عامًا لأصحاب الأعمال الخاصة.

- تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

المستندات المطلوبة:

نموذج الطلب وبطاقة رقم قومي سارية.

لأصحاب حسابات الرواتب: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، و3 كشوفات راتب (أو كشوفات حساب بنكية).

حال لا يوجد حساب راتب مع البنك التجاري الدولي: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو 3 كشوفات راتب، كشف حساب بنكي وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الأعمال الخاصة: كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث، وسجل تجاري.

بنك QNB الأهلي

ويقدم بنك QNB الأهلي "قرض صديق البيئة"، للتشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويمكنك القرض من شراء أفضل نظام للطاقة الشمسية لمنزلك، لتخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية مع الحفاظ على البيئة.

خصائص التمويل:

- تمويل حتى 80% من قيمة منتجات الطاقة الشمسية.

- قيمة التمويل تصل إلى 400 ألف جنيه.

- المدة: تصل إلى 84 شهرًا.

- متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، أصحاب الأعمال الحرة والموظفين.

- السن: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

مزايا الحصول على القرض:

- تغطية تكلفة شراء أنظمة الطاقة الشمسية، والأسطح والبطاريات وغيرها من مستلزمات الطاقة الشمسية.

- عائد تنافسي.

- تأمين على الحياة مجاني طوال مدة القرض.

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض لتخفيف العبء المالي.

- خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد، دون مجهود.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يمنح البنك تمويل قرض الطاقة الشمسية للأفراد المصريين لتمويل العقارات المملوكة بشكل شخصي، وتبدأ قيمة القرض من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه.

- تصل فترة السداد من 6 أشهر إلى 84 شهرًا.

- تمويل يصل إلى 100%.

- الفائدة 17% متناقصة.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه للموظفين، و10000 جنيه لأصحاب المهن الحرة.

- قيمة القسط: 50% للموظفين، و40% لأصحاب المهن الحرة.

- حد أدنى للموظفين 3 شهور عمل، وسنتين لأصحاب المهن.

- مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض.

- يمنح البنك عمولة 5% في حالة السداد المبكر.

- يشترط للحصول على القرض إحضار بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق (كهربا/مياه/غاز).