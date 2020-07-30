مواطنون بعد فرض غرامة على الذبح في الشارع: "هندبح في البيت أو المجزر"

عقب فرض المُحافظين لغرامات تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمن يذبح في الشارع، مع فتح المجازر الحكومية بالمجان أمام الجميع، اتفق عدد من المواطنين على الذبح إما داخل المنازل أو أقرب مجزر حكومي، موضحين أهمية تلك القرارت في الحفاظ على الشوارع.

"عبدالرحمن": قرار مهم جدًا ولو اتطبق فعلا على أرض الواقع هيساعد في نظافة الشوارع

عبدالرحمن سيد، 28 عامًا، يسكن بمنطقة حلوان، ويعمل مهندس مساحة، اعتاد الذبح في عيد الأضحى منذ سنوات طويلة بالاشتراك مع عائلته، موضحًا أنه لا يعلم بتطبيق غرامة من قبل محافظة القاهرة على من يذبح في الشارع خلال أيام عيد الأضحى، قائلا: "إحنا أصلا بندبح داخل البيت سواء قبل أو بعد كورونا، وبنضف كويس جدًا بعد ما بنخلص الذبح، وده بيت عيلة ومش بنضر حد سواء منظر أو رائحة".

وعن رأيه في تطبيق غرامة على من يذبح في الشارع، يقول "عبدالرحمن": "بعض المناطق بيبقى فيها إزدحام شديد وناس كتيرة ومينفعش فيها فعلا الذبح، وفي مناطق تانية مؤهلة فيها صرف صحي بيقدروا يتخلصوا من المخلفات فيه، لكن بشكل عام القرار مهم جدًا ولو اتطبق فعلا على أرض الواقع هتبقى حاجة كويسة جدا للناس كلها وهتساعد في نظافة الشوارع"، مؤكدًا أن فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بالمجان سيشجعهم على عدم الذبح في الشوارع، وأنهم بذلك القرار لم يعد لديهم حجة للذبح خارج المذابح.

"يحيى": إحنا طول عمرنا بندبح في حوش العمارة بتاعتنا.. واللي هيدبح في الشارع يستحق الغرامة بعد فتح المجازر مجانًا

نفس الحال أيضًا لمحمد يحيى، 27 عامًا، صاحب محل ملابس ويسكن بمنطقة المعادي، حيث اعتاد مع والده على التضحية سنويًا، موضحًا أنهم سيذبحون هذا العام عجل مشترك بين أشقائه الأربعة ووالديه في ثاني أو ثالث أيام عيد الأضحى، قائلا: "إحنا دايما طول عمرنا بندبح في حوش العمارة بتاعتنا مش في الشارع خالص، وكل اللي ساكنين في العمارة بيدبحوا فيها، وعاملين بلاعة مخصوص لصرف المخلفات".

ويشيد "يحيى" بتطبيق محافظة القاهرة غرامات على مخالفات الذبح، موضحًا أنها ستساعد على نظافة كافة الشوارع، وحتى لا يتأذى الآخرون بمناظر الدماء التي تغرق الشوارع كل عام، بالإضافة إلى الروائح الكريهة، متابعًا: "القرار ده كويس جدًا، وكمان الحل البديل بقت المجازر الحكومية واللي اتفتحت بشكل مجاني لكل المواطنين، واللي هيدبح بعد كل ده في الشارع يستحق فعلا الغرامة لأنه مخالف".

أما شريف محمود، 32 عامًا، يسكن بمنطقة إمبابة، كان يذبح خلال الأعوام الماضية في الشارع، ولكن بعد علمه بالغرامة المحددة بـ 5 آلاف جنيه لمن يفعل ذلك، قرر هذا العام البحث عن أقرب مجزر حكومي له بعدما أعلنت وزارة الزراعة عن فتحها بالمجان أمام المواطنين، قائلا: "خلاص مش هقدر أعمل كدة تاني السنة دي بسبب الغرامة دي وعشان كمان محدش يتأذي بسببنا ونعدي الفترة الصعبة اللي كلنا بنمر بيها".