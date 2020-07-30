طرق تحويل الأموال وقت إجازة البنوك في عيد الأضحى

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من اليوم حتى الاثنين 3 أغسطس، وأضاف في بيان له أنّ ذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى للعام الهجري 1441، على أن يُستأنف العمل صباح الثلاثاء 4 أغسطس المُقبل.

ورصدت "الوطن" وسائل لتحويل الأموال، وقت إجازة البنوك، كالتالي:

فودافون كاش

هي محفظة إلكترونية لتحويل الأموال، لأي شخص مشترك بالخاصية ذاتها، ولتحويل الأموال عبر "فودافون كاش"، يجب الاشتراك في الخدمة للطرفين، وأنّ يكون الخط باسم الطرفين، ويمكن استخدام فودافون كاش من أي ماكينة ATM أو فروع فودافون، والحد الأدنى للتحويل عن طريق خدمة ڤودافون كاش 5 جنيهات و حد أقصى 6000 جنيه.

ولايوجد رسوم للإيداع، ورسوم السحب 2% بحد أدنى 3 جنيهات، وعند السحب أي مبلغ من 5 حتى 15 جنيها يتم خصم جنيهات، وعند سحب أي مبلغ أكثر من 150 جنيها يتم خصم 2% من قيمة المبلغ.

وللاشتراك في الخدمة يتم التوجه لفرع فودافون بالبطاقة، ويتم الاشتراك في الخدمة، ثم تصل رسالة تضع من خلالها الرقم السري المكون من 6 أرقام.

أورانج كاش

تقدم الشركة خدمة أورانج كاش لتحويل الأموال وسحبها ودفع الفواتير وشحن الرصيد، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال أي فرع للشركة، ثم تصلك رسالة تحتوى على رقم سري يجب تغييره قبل البدء في استخدام الخدمة.

الحد الأدنى لأي عملية هو 5 جنيهات، وحد السحب اليومي للحساب الواحد من ماكينات الصراف الآلي 20.000 جنيه، ومن المنافذ المختلفة 30.000 جنيه، ويحق للعميل فتح 3 محافظ من 3 أرقام مختلفة.

اتصالات كاش

يمكن من خلال الخدمة تحويل النقود عن طريق الموبايل لأي رقم في مصر وتسديد الفاتورة أو شحن رصيد أو الشراء عبر الإنترنت عن طريق بطاقة كاش (VCN) الائتمانية دون قلق من سرقة بيانات الكارت الائتماني.

التطبيق متاح 24 ساعة، ورسوم الخدمة 1% من قيمة أي سحب كاش عند السحب من فرع اتصالات، ولا يوجد رسوم للتحويل لأي محفظة في مصر، ولا يوجد رسوم لإصدار كارت الشراء أونلاين.

We Pay

تقدم الشركة المصرية للاتصالات We، خدمة المحفظة الإلكترونية We Pay، يمكن من خلالها تحويل الأموال وسحبها ودفع الفواتير أو شحن الرصيد، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال فروع We، أو الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

والحد الأقصى للتعاملات اليومية والشهرية للمحفظة 10 آلاف جنيه.

خدمة Bee

يمكن من خلال خدمة Bee تسديد وتحويل الأموال في أي وقت ولأي مكان يقبل Bee كوسيلة دفع، وتتوفر الخدمة في المنافذ وصيدليات وسوبر ماركت وكشك.

ويمكن تحويل الأموال والشحن ودفع الفواتير من خلال تطبيق الخدمة للهواتف الأندرويد وios، وللتعرف على أقرب منفذ للخدمة، يمكن الاتصال بـ16233.