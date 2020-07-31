الطقس اليوم الجمعة 31-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم، الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على جميع الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في الصعيد، وتنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت الأرصاد أن تظهر الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة كذلك على مرتفعات مكة المكرمة و المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس الجمعة، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلا.