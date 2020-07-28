الطقس اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

يكون الطقس لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة، كما يكون الطقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة، مع انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة الطيران المدني بدولة الكويت، فإن الطقس يكون حارا وطقس رطب خاصة على المناطق الساحلية تهارًا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

بينما يكون الطقس ليلا، حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.