الطقس اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حار رطب على القاهرة، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، صباحا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط أحيانا، ومثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، على أن يكون ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

ومتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الطقس في السعودية

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أنه من المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، انه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم، مع وجود الفرص لسقوط الأمطار على الشريط الساحلي والمجاورة لمحافظة ظفار، وتزيل الغيوم بوجه عام على باقي محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب وهطول أمطار رعدية أحيانا.