غلق حجز وحدات الإسكان المتوسط بنظام التمويل العقاري 20 أغسطس

أعلنت وزارة الإسكان، أن الإعلان الأول لبيع الوحدات السكنية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مشروعات (سكن مصر– دار مصر – جنة) بعدد من المدن الجديدة، حتى 20 أغسطس المقبل.

وقالت مي عبد الحميد، إنه قد شهد إقبالاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي المُسـجلين بالبوابة الإلكترونية للصندوق الخاصة بتلك المشروعات ما يزيد على 20 ألف مواطن منذ فتح باب التقدم، وحتى الأمس.

وأوضـحت أن سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالبوابة الإلكترونية https://cservices.shmff.gov.eg بالإضافة إلى تسـجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب، وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية مُستمر حتـى الخميس الموافق 20/8/2020، مُشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة مساحاتها تتـراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، وقد بلغت مبالغ مقدم جدية الحجز 40 ألف جنيه لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه مصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبلغين دفعة واحدة غيـر مجزأة، ويتحمل المواطن العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت – وذلك بإحدى وسائل السداد المُبينة تفصيلاً بكراسة الشروط.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تزايد الاستفسارات الخاصة بالإعلان خاصة فيما يخص شروط سبق الاستفادة، حيث نصت الشروط على ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغيـر ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزي، بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

أما فيما يخص شروط منح التمويل العقاري للمُتبقي من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فإنها تأتي في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري، حيث جاءت حدود السن لمنح التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد على 60 سنة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقت انتهاء القرض، على أن يكون السن قابل للزيادة حتى 65 سنة في حالة وجود دخل إضافي يكفي للاستمرار للوفاء بقسط قرض التمويل العقاري الممنوح، وكذلك في حالة أصـحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لهم دخل ثابت ومستمر، على أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

كما جاءت حدود الدخل لمتوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهرياً، وعن 480 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 40 ألف جنيه شهرياً، بينما حدود الدخل المتاح لها التقديم يُمكن أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهرياً للأعزب، حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وتبدأ من حوالي 16 ألف جنيه شهرياً حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.

وتم إيضاح عدد من النماذج الاسترشادية للأقساط الشهرية المطلوبة لبعض مستويات الدخل ضمن المشروعات المطروحة علـى أساس أقل وأعلى سعر للوحدة السكنية لكل مدينة بشكل مُفصل بكراسات الشروط المُتاحة بالبوابة الإلكترونية، حيث إن الحد الأقصى لقسط التمويل الشهري لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، ويتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة السكنية والدخل والسن لصاحب الطلب، مع إمكانية تطبيق زيادة سنوية للقسط طوال مدة التمويل فى حالة الحاجة إلى ذلك.

وأوضحت مى عبد الحميد مجموعة من النقاط الخاصة بشروط التعامل على مشروعات هذا الإعلان، أولاً: أفادت بأن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنـى، وذلك طبقاً لما تنص عليه بنود العقد للوحدة السكنية. ثانياً: لا يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً. ثالثاً: يُمكن لجهات التمويل منح التمويل العقاري إذا كان مصدر الدخل الوحيد للمُتقدم هو امتلاك سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات التوفيـر أو أى أوراق مالية تدر دخلا شهريا منتظما، ولكن بشرط أن تكون تلك الأوراق المالية بالحساب الخاص للمُتقدم لدى جهة التمويل المُمولة للقرض، وبشرط أيضاً أن تكون قيمة تلك الأوراق المالية تتخطى مبلغ قرض التمويل العقاري الممنوح للعميل، بحيث يتم ربطها طوال مدة التمويل العقاري. رابعاً وأخيـراً، يوجد مجموعة من الصور الجوية للموقع العام الخاص بكل مدينة مطروحة ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع (سكن مصر– دار مصر – جنة) والمرفوعة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

من جانب آخر أكدت مي عبد الحميد أن المواطنين الراغبين في التقدم على الوحدات السكنية المطروحة ضمن تلك المشروعات عليهم ضرورة الإطلاع على كافة الاشتـراطات والضوابط المُعلن عنها ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع (سكن مصر– دار مصر – جنة)، حيث يتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق https://cservices.shmff.gov. eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية: الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق ثم الضغط على "حجز وحدات دار مصر/سكن مصر /جنة" لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسـجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسـجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صـحة رقم الهاتف المُسـجل بالبوابة الإلكترونية نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضـحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها، حيث بلغ إجمالي المُتقدمين بطلب حجز الوحدة السكنية على البوابة الإلكترونية حوالى عدد 1432 مواطنا حتـى الآن مُنقسمين إلى عدد 529 مُتقدما على سكن مصر، وعدد 427 مُتقدما على دار مصر، وعدد 476 مُتقدما على جنة.هذا وقد بلغ عدد الوحدات التـي تم طرحها بالإعلان 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة – الجيـزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، مُشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية بمساحات تتـراوح من 130- 140 م2، وبأسعار تتـراوح من 672.945 إلى 981.750 ، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتـراوح من 100-150م2، وبأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270.

وأخيـراً مشروع سكن مصر يتم طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2، وبأسعار تتـرواح من 364.000 إلى 948.454.أما فيما يخص حجز الوحدات فقد أوضـحت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فتـرة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق https://cservices.shmff.gov. eg، حيث يقوم باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبـرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

كما نوهت إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً : 5 مساء، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.