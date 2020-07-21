تعرف على أهم الأوراق المطلوبة لتسلم وحدة "دار مصر" في القاهرة الجديدة

يقوم جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بتسليم 26 عمارة متمثلة في 624 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود (111)، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق، بدء من 21 يونيو وحتى نهاية الشهر الجاري.

نوضح أهم الأوراق التى يطلبها الجهاز أثناء تسليم الوحدة:

-على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.

- الأوراق تشمل بطاقة الرقم القومي للفائز بالوحدة وبطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك الإسكان والتعمير.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك وصورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.