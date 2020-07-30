حج استثنائي "لمن استطاع إليه سبيلا": إحرام طبي وكمامات وجمرات معقمة

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم، الوقوف فى صعيد عرفات لتأدية أهم أركان الحج، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة، لتحقيق التباعد المكانى، وضمان سلامة ضيوف الرحمن والمشاركين فى خدمتهم.

وأشرفت وزارة الحج والعمرة السعودية على تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وسط خدمات متكاملة وموارد بشرية، حيث إن عملية التفويج من المهام التى تقوم بها الوزارة بطريقة مجدولة، تتضمن وقت التصعيد إلى عرفات، والنفرة إلى المزدلفة، ومن ثم التوجه إلى مشعر منى لرمى جمرة العقبة، وصولاً إلى رمى جمرات أيام التشريق الثلاثة.

ووفرت وزارة الحج والعمرة، للحجاج، فى الموسم غير المسبوق بسبب إجراءات جائحة فيروس كورونا، الخدمات ووسائل السلامة والمراكز الصحية كافة للحجج، كما جرى تزويدهم بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، التى تساعدهم على أداء نسكهم بسهولة، ومن ضمن ذلك لباس الإحرام الطبى معقم، وحصى الجمرات المعقمة، والكمامات، وسجادة للصلاة ومظلة للوقاية من ضربات الشمس.

ومن جانبه أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنفيذية لموسم حج 1441هـ، بعد صدور قرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة جداً، لا تتجاوز 10 آلاف حاج، وذلك لمنع تفشى جائحة «كورونا» بين الحشود الكبيرة التى يصعب فيها تحقيق التباعد المكانى بين أفرادها، وقبل ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة فى حفظ النفس البشرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار إلى خضوع الخدمات المقدمة للحجاج بشكل تام للبروتوكولات الوقائية التى وضعتها وزارة الصحة، وكذلك الحجاج منذ اختيارهم وحتى مغادرتهم المشاعر المقدسة، من حيث «النقل، والإعاشة، والتفويج»، لضمان سلامتهم بالدرجة الأولى، خاصة مع الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم جراء جائحة «كوفيد 19»، ما يضع جميع الجهات المشاركة فى الحج أمام واجب تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأوضح أن تقليص عدد الحجاج لم يكن لتخفيف الأعباء عن وزارة الحج والعمرة والجهات المشاركة الأخرى بل لتنفيذ حج آمن وصحى.

كما أطلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، خدمة «روبوت الفتوى الإلكترونى»، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج، تحقيقاً للبروتوكولات الصحية وتطبيقاً لقرار التباعد المكانى.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة فى مسجدى «نمرة» والمشعر الحرام التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئى بين السائل وفريق من المفتين بالوزارة، لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكى وبعدة لغات.

وألقى عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكى الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، خطبة عرفة، استهلها بحمد الله والثناء عليه على ما تفضل به على العباد من النعم الغزار، والخير المدرار، موصياً بتقوى الله التى أوصى بها الأولين والآخرين، وبتقوى الله تنزل الخيرات، وتبتعد المصائب المكروهات، وتقوى الله تتمثل فى الإقدام على الطاعات، والإحجام عن المعاصى والسيئات.

وأوضح أن فى الجانب الطبى فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتوجيهات تؤدى إلى حفظ الصحة وسلامة الأبدان، فمن ذلك أن أمرت بالطهارة والنظافة، وأمرت بالمحافظة على البيئة نقية طاهرة، وأباحت طيب الطعام، ونهت عن المضر منه، وشرعت طرائق لحماية المجتمعات من انتشار الأمراض والأوبئة.

وسأل الله فى ختام خطبته أن يرفع الوباء ويشفى المرضى ويمكن الباحثين والعاملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأمراض وعلاجات ولقاحات الأوبئة، كما سأل الله أن يسبغ على العباد نعمه وأن يغنيهم بفضله، وأن يزرع المحبة والألفة بينهم ويجعلهم يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وأن ينشر الأمن والاستقرار بفضله وإحسانه.

وفى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى لقيادة قوات أمن الحج فى السعودية، أنه تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذى الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمى بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث أن القبض على المخالفين جاء تبعاً للأمر الملكى القاضى بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة فى موسم الحج هذا العام.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ فى مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى فى مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجارى السيول والأودية.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالخطة الاستراتيجية التنفيذية التى اتخذتها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، فى تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعى وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ النفس البشرية.

وأكد الأمين العام أن المملكة نجحت فى تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة التى يحظى بها حجاج بيت الله الحرام فى موسم حج هذا العام الاستثنائى.