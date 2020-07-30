ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ظل تراجع شعبيته

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمعة في نوفمبر المقبل بذريعة الخوف من حدوث تزوير فيها، وذلك في ظل تراجع شعبيته وفقًا لاستطلاعات الرأي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال ترامب، في تغريدة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نقترح تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناخبون من التصويت بشكل مناسب بسلام وأمان".

واعتبر ترامب، أنه "في التصويت العام عبر البريد ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة والأكثر تزويرًا، وبالتالي ستشكل إحراجاً كبيراً للولايات المتحدة".

وتذرع ترامب أيضًا بأن السبب لتأجيل الانتخابات يمكن أن يعود إلى تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وشهدت شعبية ترامب تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة ويعود ذلك إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة بسبب تأثيرات كورونا المستجد التي أدت إلى فقدان أكثر من 45 مليون أمريكي لوظائفهم وإغلاق قطاعات اقتصادية ضخمة.