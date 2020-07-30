اعتقال 17 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون في الضفة والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، ومنسق حركة المقاطعة «BDS»، محمود نواجعة، مساء أمس وصباح اليوم.

وأفاد نادى الأسير بأن 6 مقدسيين جرى اعتقالهم من باحات المسجد الأقصى، عقب اقتحام المستوطنين له، عرف منهم حارس المسجد مهند الأنصارى، كذلك جرى اعتقال أمين سرّ حركة «فتح» بإقليم القدس، شادى المطور من أمام محكمة صلح الاحتلال فى القدس، حيث تُعقد جلسة محافظ القدس، عدنان غيث.واستدعت سلطات الاحتلال فى القدس نائب أمين سرّ حركة «فتح» فى إقليم القدس، عادل أبوزنيد، ونائب محافظ القدس عبدالله صيام، وأمين سرّ الحركة فى بيت حنينا عامر غرابلة، إضافة إلى إياد بشير أمين سرّ الحركة فى جبل المكبر، كما جرى اعتقال 5 مواطنين من بلدات سالم وتل وروجيب فى نابلس، وجميعهم أسرى سابقون، فيما جرى اعتقال مواطن من قلقيلية ومواطنين من بيت لحم، ومواطن من الخليل.وأقدم مستوطنون، أمس الأول، على سرقة معدات وأدوات تابعة لعدد من الفلسطينيين فى منطقة الأغوار الشمالية، وقال معتز بشارات مسئول ملف الأغوار فى محافظة طوباس لوكالة «معاً» الفلسطينية، إن المستوطنين اقتحموا خربة سمرا بالأغوار الشمالية، وسرقوا خياماً وخزانات مياه، وأدوات مطابخ لكافة العائلات الموجودة فى المنطقة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن التأهب العسكرى فى الشمال سيستمر لعدة أسابيع، وقال المحلل العسكرى بصحيفة «معاريف»، تال ليف رام: «التأهب بالشمال سيستمر لعدة أسابيع، وتقديرات الجيش تؤكد أن حزب الله يبحث عن هدف عسكرى إسرائيلى، لتنفيذ رد انتقامى». وذكر محلل الشئون العربية جال بيرجير، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن حسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله» سيرد قبل عيد الأضحى، أو خلال أيام العيد.