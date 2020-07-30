أحمد داوود يهنئ جمهوره بعيد الأضحى بصورة مع علا رشدي وأبنائه

حرص الفنان أحمد داوود على تهنئة جمهوره بحلول عيد الأضحى، ونشر "داوود" صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي وأبنائه.

وعلق "داوود" على الصورة: "كل عام واحنا كلنا طيبين وعيد أضحي سعيد علينا جميعا وعلى كل اللي بنحبهم وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكون لينا نصيب في العام القادم بالوقوف على جبل عرفات".

يذكر أن الفنانة علا رشدي كانت قد نشرت الشهر الماضي عدة صور تجمعها بأطفالها، وهم يؤدون بعض الحركات الضاحكة، عبر حسابها على موقع انستجرام.

ومازحت "علا" متابعيها على انستجرام، بقولها "طلعوا 3 فروق ما بين الصور"، وتفاعل معها المتابعون، الذين تساءلوا عن سر غياب زوجها الفنان أحمد داود عن الصور.

وشاركت علا رشدي، في موسم رمضان الماضي، بمسلسل 100 وش، حيث جسدت شخصية ماجي، أحد أفراد عصابة النصب، أمام نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.