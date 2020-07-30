الصحة تضع إرشادات مهمة عند ذبح الأضاحي.. تعرف عليها

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة إرشادات عامة عند ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، منوهة إلى ضرورة التفكير في الاستعانة بالمؤسسات المركزية لتجنب التكدس.

وتابعت الوزارة، لابد من تحديد أحد أفراد الأسرة ليكون مسؤولا عن الذبح، لافتة إلى ضرورة التباعد البدني وغسل اليدين بطريقة سليمة علي مدار عملية الذبح والتجميع والتعبئة والتخزين والتوزيع.

وذكر ت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم أمس، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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