وزارة الصحة تحتفل بخلو مصر من "فيروس سي" بإضاءة الأماكن التاريخية

احتفلت وزارة الصحة والسكان، بخلو مصر من الالتهاب الكبد الوبائي "سي"، بعرض لوجو حملة 100 مليون صحة، على بعض الأماكن التاريخية والأثرية في مصر، وعلى بعض المشروعات القومية الكبرى، وجمعت ذلك في مقطع فيديو، نُشر على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، تمكنها خلال 7 أشهر، من الكشف على 60 مليون مصري، والاطمئنان عليهم من خطر الفيروس، كما أعلنت استمرارها في الكشف على المصريين لمواجهة فيروس سي ضمن حملة "100 مليون صحة".

وكانت "الصحة"، نشرت اليوم، "إنفوجرافيك" يوضح إنجازات الوزارة في مواجهة الفيروسات الكبدية، وقالت: "أثبتنا أن المسح المجتمعي للفيروسات الكبدية ليس مستحيلًا، واليوم أصبحنا أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي".