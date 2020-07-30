يسرا: موضوع فيلم "صاحب المقام" جديد وأنتظر آراء الجمهور فيه

تنتظر النجمة يسرا، معرفة ردود فعل الجمهور إزاء فيلمها الجديد "صاحب المقام"، الذي انطلق عرضه اليوم الخميس، على إحدى المنصات الإلكترونية العربية.

وقالت يسرا، لـ "الوطن"، إنها أحبت خوض هذه التجربة السينمائية، لأن موضوعها جديد وأحبته بشدة، ولكونه مكتوب بقلم الكاتب إبراهيم عيسي، الذي أعربت عن تقديرها له على المستويين الشخصي والمهني، بحسب قولها، مضيفة أنها تنتظر سماع ردود فعل الجمهور إزاء الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال "يحيي"، ويجسد دوره الفنان آسر ياسين، الذي يقوم بهد أحد الأضرحة في سبيل بناء منتجع سكني، ليتعرض للعديد من الأزمات بعدها، وتتوالي أحداث الفيلم.

ويشارك في البطولة أمينة خليل، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم، من إخراج ماندو العدل.