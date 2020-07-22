يسرا تروج لـ"صاحب المقام" قبل عرضه في السينمات

روّجت الفنانة يسرا لفيلمها الجديد "صاحب المقام" عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، إذ نشرت برومو الفيلم، معلقة: "‎حصريًا وقبل عرضه في السينما، فيلم #صاحب_المقام على أحد المنصات الإلكترونية ابتداءً من يوم 30 يوليو".

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، نسرين أمين، محمود عبدالمغني، وإنجي المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود به يسرا إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ فيلم "جيم أوفر" في 2012.