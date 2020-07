يسرا تجسد دور سيدة من أولياء الله الصالحين بفيلم "صاحب المقام"

View this post on Instagram

تعود “يسرا” سيدة من أولياء الله الصالحين إلى الشاشة في فيلم حصري قبل عرضه في دور السينما #صاحب_المقام على #ShahidVIP @youssra @asser_yassin @aminakhalilofficial @mando_el_adl @bfouadofficial