يسرا تجسد دور سيدة من أولياء الله الصالحين بفيلم "صاحب المقام"

كشف المنتج أحمد السبكي عن دور الفنانة يسرا خلال فيلم "صاحب المقام"، والمقرر عرضه يوم 31 يوليو الجاري.

ونشر "السبكي" فيديو لبوستر الفيلم، وعلق عليه قائلاً، "تعود يسرا" سيدة من أولياء الله الصالحين إلى الشاشة في فيلم حصري قبل عرضه في دور السينما صاحب المقام".

"صاحب المقام" بطولة، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، الراحل إبراهيم نصر، محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.