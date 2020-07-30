عزيز الشافعي عن "يا بلدنا يا حلوة": قدمنا الأغنية الوطنية بشكل مختلف

أعرب الملحن عزيز الشافعي عن سعادته الكبيرة من ردود الأفعال التي تلقاها والنجاح الذي حققته أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، مشيرا إلى أن الأغنية ليست أغنية وطنية بالشكل التقليدي.

وأضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أن رد فعل الجمهور تجاه الأغنية تمثلت في شعور البهجة، وأن مصر بلد جميل حقا.

وحول كواليس العمل، قال إنه حينما بدأ بالعمل على الأغنية كان حريصا على أن تكون الأغنية مبهجة وتشعر من يسمعها بالفرحة ويستطيع سماعها في أي وقت وأي مكان وليست أغنية تقليدية، مثل الأغنيات التي قدمها مع عمرو دياب من قبل مثل قدام مرايتها ويوم تلات.

وأكد عزيز الشافعي، أن الفنان عمرو دياب اهتم بأن الأغنية تشعر الجمهور بالسعادة والفرح حين سماعها، مشيرا إلى أن "عمرو" اهتم أيضا بأن الأغنية بالرغم من إنها وطنية إلا أنه طالب بأن تكون في إطار مختلف عن المعتاد تقديمه في الأغاني الوطنية.

وعما جاء في الأغنية من أسماء بعض المحافظات والمدن، قال "الشافعي"، إن ذلك النوع من الغناء قدم من قبل فقد قدمتها دليلدا في إحدى أغنياتها وقدمها محمد منير إلا أنه يظل التناول مختلف وذلك ما حدث فيما قدمناه بأغنية "يا بلدنا يا حلوة" من رؤية مختلفة للأغنية الوطنية.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "يابلدنا ياحلوة"، بالأمس عبر "يوتيوب".

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

كان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.