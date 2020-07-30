15 نسخة فقط.. تعرف على سيارة عمرو دياب فى أغنية "يا بلدنا يا حلوة"

طرح الفنان عمرو دياب، أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، ضمن إعلان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مع احدى شركات الاتصالات، وظهر الهضبة في أغنيته الجديدة بسيارة حمراء.

أثارت هذه السيارة اعجاب رواد التواصل الاجتماعي وبدأت التساؤلات حول هذه السيارة الكلاسيكية

وقال رامى جاد عاشق ومقتنى وخبير للسيارات الكلاسيك فى مصر ان هذه السيارة هى مرسيدس SL 500 موديل ١٩٧٦ ، وكودها هو SL R107 وبدأ تصنيعها ما بين عامى ١٩٧١: ١٩٨٩، ويوجد منها 15 نسخة فقط سليمة وصالحة للسير حالياً.

وأشار إلى أن الفنان الراحل عزت ابو عوف، كان يمتلك نفس هذه السيارة، وكان لونها فضى فرش أسود، واشتراها الدكتور محمد البربرى وحولها لحالتها الاصلية أحمر فرش ابيض.

وأضاف "جاد" ان أشهر مسلسل امريكى ظهرت هذه السيارة فيه هو المسلسل الأمريكى "Heart To Heart" فى السبعينات بطولة "روبرت واجنر"

أما سيارة عمرو دياب، فهى كانت ملك إسلام محمد العزبى ابن الفنان محمد العزبى وتم بيعها لطبيب بشري اسمه "مراد"، بمبلغ ٦٥٠ ألف جنية ومحركها ليس الاصلى ولكنه معدل بمحرك مرسيدس 500 تسعينات.