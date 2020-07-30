بريطانيا ترفع مدة الحجر الصحي لمصابي كورونا

تتجه بريطانيا نحو رفع مدة العزل الذاتي للأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو من ظهرت عليهم الأعراض، لعشرة أيام بدلا من أسبوع، وفقال ما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشار كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا، إلى أن هناك ثمة ما يدل على أن المصابين يمكن أن يحملوا العدوى وينقلون مرض كوفيد 19 لمدة تتجاوز الأسبوع بعد ظهور الأعراض.

وأوضح كبار المسؤولين، أن الأشخاص المصابين بكورونا المستجد وتظهر عليهم أعراض مرض طفيفة، ويتعافون، لديهم احتمالية ضعيفة لكن حقيقية لنقل العدوى خلال 7 إلى 9 أيام من بداية المرض.

وتبلغ فترة الحجر الصحي في بريطانيا فقط 7 أيام وتعتبر من أقصر فترات العزل مقارنة بالدول الأوروبية، وكانت قد أوصت منظمة الصحة العالمية المواطنين الذين ظهرت عليهم الأعراض بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام.

من جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء معدلات الإصابة المتزايدة بالوباء في عدد من الدول المجاورة.

والأسبوع الماضي، فرضت الحكومة البريطانية الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على المسافرين القادمين من إسبانيا، حيث من المقرر أن تضاف دول أخرى إلى تلك القائمة.

وعبر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن مخاوفه من تفشي موجة ثانية من كورونا المستجد تبدأ في أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها خطط لمنع وصولها إلى التراب البريطاني.