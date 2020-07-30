عرض مسرحية أفراح القبة ابتداء من السبت ثاني أيام عيد الأضحى

من المنتظر ابتداء من يوم السبت القادم 1 أغسطس ثانى أيام عيد الأضحى المبارك عرض مسرحية أفراح القبة المأخوذة عن رواية نجيب محفوظ ومن كتابة وإخراج يوسف المنصور إنتاج مسرح الشباب - البيت الفني للمسرح علي المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وتقرر عرض المسرحية أيام "السبت، الأحد، الاثنين" ثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، ويبدأ دخول الجمهور من السادسة والنصف مساء وميعاد فتح الستار السابعة مساء.

وأسعار التذاكر 30 - 50 جنيه ، ويتم الحجز مسبقا من خلال شباك التذاكر بالمسرح فقط وذلك لضمان وجود مقاعد حاملي كارنيهات البيت الفني للمسرح المدفوعة مسبقا "المسرح المصري لكل مصري" يجب الحجز قبل الحضور بيوم علي الأقل.

وشددت إدارة المسرح على الالتزام بنسبة حضور الجمهور 25% وفقاً للإجراءات الإحترازية، ولابد من الجمهور للحضور إرتداء الكمامة ويمنع الدخول دونها وإتباع التعليمات الإحترازية.